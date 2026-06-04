Два страшных сценария: США и Израиль ждет исторический позор в Иране

Как сообщалось, США и Иран обменялись ударами, которые затронули военные объекты на территории Исламской Республики и Кувейта. Армия США ударила по радарам и пунктам управления дронами Ирана в целях «самообороны». Корпус стражей исламской революции в то же время заявил о нанесении удара по американской авиабазе, предположительно использовавшейся для атаки на телекоммуникационную вышку на иранском острове Сирик.
Никулин отметил, что Вашингтон не готов к полномасштабной войне с Ираном ни политически, ни с точки зрения военного арсенала, а рассчитывать на капитуляцию Тегерана с помощью точечных ударов бессмысленно.
«Для точечных ударов у США оружия достаточно. А для полномасштабной войны, думаю, что нет. Поэтому конфликт может продолжаться еще сколько угодно, долго, — заявил эксперт. — А Иран просто так не сдастся. Для этого его надо просто уничтожить. Никакими точечными ударами капитуляции американцам добиться не удастся».
В этих условиях, по оценке Никулина, у Белого дома есть два варианта выхода из конфликта.
«Сейчас похоже, что и на Украине, и на Ближнем Востоке просматриваются два сценария. Первый — это афганский, то есть уходить быстро и бросать своего союзника (Израиль), который всё это дело затеял, пусть сам разбирается. Либо — по вьетнамскому сценарию: потихоньку сокращать, сокращать, сокращать свое участие и тем самым принуждать Израиль, в общем-то, к миру», — пояснил Никулин.
Ключевым препятствием для разрядки эксперт видит позицию Тель-Авива. По его мнению, вектор давления должен быть направлен не на Иран, четко обозначивший свои красные линии, а на премьер-министра Нетаньяху, который удерживает Вашингтон в орбите боевых действий.
«Сейчас США не Иран надо принуждать. Сейчас принуждать надо Израиль, потому что он является препятствием», — подчеркнул Никулин.
Он предупредил, что попытки затянуть войну чреваты для правящей Республиканской партии серьезными внутриполитическими последствиями.
«Лёгких путей здесь нет. Поэтому либо надо преодолеть сопротивление произраильского лобби внутри США и выйти из этого конфликта, либо, так сказать, продолжать воевать, но это может закончиться крупным поражением республиканцев и потерей контроля и над Сенатом, и над Палатой представителей», — резюмировал эксперт.
Ранее Трамп заявил, что его приказ о старте военной операции против Ирана уберег Израиль от возможного уничтожения. Он также обозначил, что у США нет нужды проводить наземную операцию против Ирана.