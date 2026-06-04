Два страшных сценария: США и Израиль ждет исторический позор в Иране

«Сейчас похоже, что и на Украине, и на Ближнем Востоке просматриваются два сценария. Первый — это афганский, то есть уходить быстро и бросать своего союзника (Израиль), который всё это дело затеял, пусть сам разбирается. Либо — по вьетнамскому сценарию: потихоньку сокращать, сокращать, сокращать свое участие и тем самым принуждать Израиль, в общем-то, к миру», — пояснил Никулин.