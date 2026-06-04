«Сборная» лучших теноров страны выступит во Владивостоке в День России

Интересно, что руководитель проекта с детства серьёзно занимался не только музыкой, но и играл в футбол. Дмитрию Сибирцеву дважды вручали приз как лучшему вратарю на футбольных турнирах. Его детищем является и фестиваль «Басы XXI века».