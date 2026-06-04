«Сборная» лучших теноров страны выступит во Владивостоке в День России

Уникальный коллектив «ТенорА XXI века» даст концерт на сцене Приморской филармонии 12 июня. Роскошные голоса, поющие в разных стилях и жанрах, покоряют публику любого возраста с первых звуков. Диапазон репертуара широк — от оперы до эстрадных песен.
По признанию руководителя коллектива Дмитрия Сибирцева, идея арт-проекта родилась у него совместно с тенором Большого театра Максимом Пастером в 2006 году. Сегодня мужская сборная теноров отмечает 20-летие.
«В проекте объединились ведущие тенора оперных театров Москвы и Европы. Наши солисты — профессионалы высокого уровня, способные исполнять музыку любой эпохи, стиля и направления. Мы можем петь всё, что захочется», — отметил Дмитрий Сибирцев, который выступает в коллективе в качестве вокалиста и пианиста.
Главным для «ТенорОВ XXI века» является опера, кроме того, в концертные программы они включают военные, детские, эстрадные песни, песни народов мира. 12 июня, выступая в филармонии, акцент будет сделан на патриотическую тематику.
«Во Владивостоке выступят уже полюбившиеся местной публике солисты Большого театра, Московского театра “Новая Опера”, Детского музыкального академического театра, Нижегородского театра оперы и балета — Александр Захаров, Станислав Мостовой, Никита Бакин, Георгий Фараджев», — сообщили в филармонии.
Отметим, что проект «Тенора XXI века» был удостоен премии «Национальное достояние России». Концерт пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ, в сопровождении Тихоокеанского симфонического оркестра.
Кстати.
Интересно, что руководитель проекта с детства серьёзно занимался не только музыкой, но и играл в футбол. Дмитрию Сибирцеву дважды вручали приз как лучшему вратарю на футбольных турнирах. Его детищем является и фестиваль «Басы XXI века».