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В Пермском крае с 8 по 14 июня запланировали отключение телерадиовещания

На передающих станциях проведут профилактические работы.

Источник: Комсомольская правда

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания в период с 8 по 14 июня. Временно отключат цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, «Радио России».

Под краткосрочные отключения попадут:

— 8 и 9 июня с 10:00 до 17:00 Красновишерск не более 7 часов (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 8 и 9 июня с 10:00 до 17:00 Чусовой не более 7 часов (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 9, 10 июня с 10:40 до 17:00 Очер (Новоселы) не более 7 часов (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 9 и 10 июня с 10:00 до 17:00 Октябрьский не более 7 часов (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 9 и 10 июня с 10:00 до 17:00 Чернушка не более 7 часов (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 10 июня с 10:40 до 17:00 Чайковский (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 10 июня с 10:00 до 16:00 Шумиха не более 1 часа (РТРС-2).

Во время профилактических работ на экранах телевизоров может появиться надпись об отсутствии сигнала. Настройки менять не нужно, после завершения работ телеканалы и радио будут доступны в обычном режиме.