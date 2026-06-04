В Хабаровском крае за сутки ликвидировали 18 пожаров

За прошедшие сутки на территории Хабаровского края не произошло чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны зафиксировали 18 техногенных пожаров, три из которых случились в жилых домах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Хабаровского края. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожарные и спасатели четырежды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На маршрутах под контролем находится одна туристская группа, состоящая из пяти человек.
По прогнозу синоптиков, в Хабаровске ожидается переменная облачность с кратковременными дождями.
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