Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июня

Близнецам в течение дня важно проявлять осторожность, так как ситуация может развиваться непредсказуемо. Напряженные и не вполне предсказуемые ситуации, чреватые долей риска, кризиса или ущерба, возможны на протяжении всего дня, но утром и днем будет меньше опор и защит. В конце дня добавится устойчивости за счет личных талантов и способностей, найдутся единомышленники или на горизонте появится друг, готовый стать поддержкой.