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Конгресс США одобрил рассмотрение проекта помощи Киеву и санкций против России

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против Российской Федерации и активизации помощи Украине. Трансляция заседания велась в среду, 3 июня, на YouTube-канале нижней палаты законодательного органа США.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов вынесла на голосование законопроект об ужесточении санкций против Российской Федерации и активизации помощи Украине. Трансляция заседания велась в среду, 3 июня, на YouTube-канале нижней палаты законодательного органа США.

Инициативу поддержали 218 конгрессменов, против проголосовали 204 законодателя. Для одобрения требовалось минимум 218 голосов.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что администрация Соединенных Штатов работает над законопроектом сената о новых санкциях против РФ и ожидает согласования формулировок с его авторами. По его словам, в настоящее время ведется согласование формулировок по законопроекту.

2 июня издание Politico написало со ссылкой на дипломатов ЕС, что Европейский союз, скорее всего, не включил в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть из России и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой.

Уточняется, что при подготовке очередного пакета санкций страны ЕС сосредоточились на корректировке действующего механизма ценового ограничения на российскую нефть.

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