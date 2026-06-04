Конгресс США одобрил рассмотрение проекта помощи Киеву и санкций против России

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что администрация Соединенных Штатов работает над законопроектом сената о новых санкциях против РФ и ожидает согласования формулировок с его авторами. По его словам, в настоящее время ведется согласование формулировок по законопроекту.