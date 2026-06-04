Билайн «прокачал» связь до 4G в 9 населенных пунктах Красноярского края

«Запуск 4G в малых населенных пунктах — это, в первую очередь, инвестиции в комфортную жизнь людей. Онлайн обучение, телемедицина и госуслуги благодаря высокоскоростному мобильному интернету перестают быть привилегией больших городов и становятся нормой для пользователей даже в малых и отделенных селах и деревнях. Наша задача как оператора связи — обеспечить высокий уровень доступности и надежности услуг связи на всей территории нашей страны и в Красноярском крае, в частности. Запуски 4G в Северо-Енисейском и отдаленных селах Большой Телек, Межово, Кулун стратегически важны. Они не только закрыли, так называемые, “белые пятна” на карте края, но и стали важным этапом для дальнейшего построения сети в нашем регионе», — комментирует директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин.