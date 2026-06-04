Билайн «прокачал» связь до 4G в 9 населенных пунктах Красноярского края

Оператор связи Билайн модернизировал оборудование в 9 населенных пунктах Красноярского края, в числе которых как небольшие села и деревни с населением до 500 человек, так и сравнительно большие поселки городского типа.
Модернизация позволила запустить связь Билайна сразу в формате 4G там, где ранее оператор не предоставлял свои услуги, или «прокачать» ее до 4G, если ранее были доступны только 2G и 3G. Новый формат связи дает местным жителям доступ к современным сервисам на базе скоростного мобильного интернета и позволит улучшить качество жизни населения.
Технические специалисты оператора модернизировали до 4G базовые станции в следующих населенных пунктах:
пгт Северо-Енисейский с. Большой Телек с. Межово пгт Подгорный с. Дорохово с. Астафьевка д. Новоникольск д. Ермолаево с. Кулун.
Теперь в сети Билайна у местных жителей появилась возможность смотреть видео и слушать музыку в режиме онлайн, оставаться на связи с близкими благодаря мессенджерам и социальным сетям, быстро переводить средства, оплачивать налоги онлайн, получать государственные услуги.
«Запуск 4G в малых населенных пунктах — это, в первую очередь, инвестиции в комфортную жизнь людей. Онлайн обучение, телемедицина и госуслуги благодаря высокоскоростному мобильному интернету перестают быть привилегией больших городов и становятся нормой для пользователей даже в малых и отделенных селах и деревнях. Наша задача как оператора связи — обеспечить высокий уровень доступности и надежности услуг связи на всей территории нашей страны и в Красноярском крае, в частности. Запуски 4G в Северо-Енисейском и отдаленных селах Большой Телек, Межово, Кулун стратегически важны. Они не только закрыли, так называемые, “белые пятна” на карте края, но и стали важным этапом для дальнейшего построения сети в нашем регионе», — комментирует директор Красноярского отделения Билайна Евгений Малюшкин.
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