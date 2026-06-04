Биолог Хряпин сказал, где в РФ можно встретить ядовитых жуков-томкатов

На пляже в Ростовской области обнаружили ядовитых томкатов (жуки рода Paederus). Биолог, энтомолог Роман Хряпин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, где еще их можно встретить.
Напомним, томкаты, несмотря на свои скромные размеры — не более 1 см, обладают мощным токсином. Внешне они напоминают крупных муравьев, а обитают чаще всего вблизи водоемов.
Хряпин предупредил, что яд этих жуков может привести к нарывам на коже, однако только в том случае, если его раздавить в руке.
Томкаты в основном встречаются в тропиках и субтропиках, однако, по словам эксперта, их можно встретить во многих регионах России.
«Они вообще всегда были с нами. Живут в поймах рек, у водоемов. Они довольно широко распространены. И в Московской области они тоже, кстати, есть. Они много где обитают, кроме Крайнего Севера», — пояснил эксперт.
Если контакт с жуком все же привел к негативным последствиям, нужно промыть пораженный участок холодной водой с мылом, обработать кожу антисептиком, нанести антигистаминную мазь для снятия воспаления и зуда.
При появлении сильной аллергической реакции, обширных волдырей, язв, системных симптомов (лихорадка, головная боль, тошнота) или если состояние не улучшается в течение 2−3 дней нужно обратиться к врачу.
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