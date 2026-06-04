Лайнер Eastern Venus впервые пришвартовался у морвокзала Владивостока

Круизный лайнер Eastern Venus 4 июня впервые пришвартовался у морского вокзала Владивостока в рамках тестового рейса из Южной Кореи. Теплоход длиной более 180 метров и шириной 25 метров прибыл из южнокорейского Сокчо с 170 туристами на борту.
Круизные суда не заходили во Владивосток с декабря 2019 года, когда город посетил Costa NeoRomantica.
Судно простоит у морвокзала до вечера. Для пассажиров проведут обзорные экскурсии по городу.
Eastern Venus принадлежит южнокорейской судоходной компании Duwon Shipping. Лайнер рассчитан на 720 пассажиров и 180 членов экипажа, на борту — 270 кают различных категорий и семь видовых палуб. Ранее судно носило название Pacific Venus.
Сейчас лайнер следует по маршруту Пусан — Сокчо — Владивосток — Сакаиминато — Пусан, проходя через территорию Южной Кореи, России и Японии. После Владивостока Eastern Venus отправится в японский город Сакаиминато, оттуда вернётся в Южную Корею, в порт Пусан.
Власти Приморского края сообщали, что если визит пройдет успешно, с 2027 года Eastern Venus может начать выполнять рейсы через Владивосток на регулярной основе.