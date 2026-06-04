Лайнер Eastern Venus впервые пришвартовался у морвокзала Владивостока

Круизный лайнер Eastern Venus 4 июня впервые пришвартовался у морского вокзала Владивостока в рамках тестового рейса из Южной Кореи. Теплоход длиной более 180 метров и шириной 25 метров прибыл из южнокорейского Сокчо с 170 туристами на борту.