В Новосибирской области ввели ЭКГ-рейтинг для оценки ответственного бизнеса

Как пояснила министр экономического развития Светлана Шарпф, для получения мер государственной поддержки бизнесу необходимо преодолеть установленный порог баллов. Оценка проводится профильными ведомствами на основе анкетирования самих компаний. Высокий рейтинг также даёт преимущество при участии в государственных закупках. По предварительным данным, уже более 160 тысяч субъектов предпринимательства из СФО прошли оценку, и около 7,5% новосибирских компаний демонстрируют результат выше 91 балла. Данная работа является частью федерального проекта «Государство для людей».