В Новосибирской области ввели ЭКГ-рейтинг для оценки ответственного бизнеса

В Новосибирской области официально утверждён региональный стандарт ведения бизнеса, направленный на повышение социальной и экологической ответственности предпринимателей. 28 мая 2026 года был принят Закон № 93-ОЗ «О развитии ответственного бизнеса», который устанавливает правовые основы для взаимодействия власти и коммерческих структур в рамках национальных целей развития.
Инициатива, разработанная правительством региона и одобренная депутатами Законодательного Собрания, вводит систему оценки деловой репутации компаний. Основным критерием становится индекс ЭКГ-рейтинга, сформированный по национальному стандарту ГОСТ Р 7.1198−2026. Этот показатель оценивает деятельность предприятия комплексно: от финансовой устойчивости и налоговой дисциплины до экологических инициатив и кадровой политики.
Как пояснила министр экономического развития Светлана Шарпф, для получения мер государственной поддержки бизнесу необходимо преодолеть установленный порог баллов. Оценка проводится профильными ведомствами на основе анкетирования самих компаний. Высокий рейтинг также даёт преимущество при участии в государственных закупках. По предварительным данным, уже более 160 тысяч субъектов предпринимательства из СФО прошли оценку, и около 7,5% новосибирских компаний демонстрируют результат выше 91 балла. Данная работа является частью федерального проекта «Государство для людей».