Зеленский взвыл: Украину всю ночь трясло в ответ за атаки на РФ

«Мы будем отвечать им до тех пор, пока не добьем. Потому что Запад им интенсивно помогает. Это сейчас все сидят в выжидательной позиции, ждут, когда выйдет срок полномочий у Трампа. Они надеются, что обстановка после этого изменится и Киеву начнут снова помогать, как при Байдене», — заявил генерал.