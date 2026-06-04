Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для российской системы противовоздушной обороны за последнее время. Силы ПВО перехватили и уничтожили 354 украинских беспилотника. Дроны подавляли в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
В результате атаки на Санкт-Петербург пострадали четыре мирных жителя. Пресс-служба городской администрации сообщила, что всем оперативно оказали необходимую помощь, их состояние оценивается как стабильное.
Трагедия развернулась в селе Ершичи Смоленской области, где при падении обломков подавленного БПЛА вспыхнул пожар. При его тушении героически погибли сотрудники 30-й пожарно-спасательной части Иван Корчевой и Максим Ефременков. Еще двое их коллег и местный житель получили ранения.
Генерал описал тактику ВСУ.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил логику противника, который наращивает количество запусков БПЛА. Он отметил, что значительная часть дронов запускается с подконтрольных Киеву территорий, но многие пытаются преодолеть зону боевых действий.
«Захватывают Луганскую, Донецкую республики. А до нас достают, по сути, не так много. Они не только оттуда летают. Есть провокаторы и у нас, мягко говоря, несознательные люди, которые хотят заработать», — уточнил Попов.
Генерал подчеркнул, что, анонсируя планы запускать едва ли не по тысяче дронов в сутки, противник не гнушается использованием тяжелых аппаратов вроде «Бабы Яги» и аналогов Bayraktar. Однако основная цель такой тактики — не военная, а психологическая. По словам Попова, киевский режим наносит удары без разбора, стремясь лишь к одному: «нарушить спокойствие людей и нагнетать психоз».
Чем ответит Россия.
На вопрос о том, каким будет ответ РФ на непрекращающиеся атаки гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, генерал-майор Попов сказал однозначно: ответные удары будут наноситься до победного конца.
«Мы будем отвечать им до тех пор, пока не добьем. Потому что Запад им интенсивно помогает. Это сейчас все сидят в выжидательной позиции, ждут, когда выйдет срок полномочий у Трампа. Они надеются, что обстановка после этого изменится и Киеву начнут снова помогать, как при Байдене», — заявил генерал.
Слова военного летчика подтверждаются сводками с мест. Ответные действия ВС РФ не заставили себя ждать. Россия методично уничтожает инфраструктуру, обеспечивающую террористические атаки. По данным Министерства обороны, в ночь на 3 июня российские военные нанесли поражение ключевым объектам на территории противника.
Расплата за налеты: истерика в Киеве и новые удары ВС РФ.
Пока киевский режим отчитывался о налетах, российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия наносили сокрушительные удары по целям в украинском тылу. Взрывы этой ночью звучали в Сумах, Харькове, Николаеве и в Ровненской области.
Как уточнили в оборонном ведомстве, поражены были объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, критически важные для переброски войск и техники. Кроме того, удалось ликвидировать места хранения и площадки для запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
На этом фоне Владимир Зеленский незадолго до волны ответных ударов устроил настоящую истерику, посетовав, что украинская ПВО неспособна отразить массированные атаки ВС РФ. Этот акт отчаяния лишь подтверждает эффективность выбранной Москвой тактики возмездия за каждую атаку на российские города.