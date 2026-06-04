Реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров началась в Хабаровске

Два дня назад на обоих бульварах появились строительные вагончики и паспорта объектов. На Уссурийском бульваре под реконструкцию на первом этапе попал участок между улицами Пушкина и Шеронова — там уже установили бетонные блоки со всех сторон и в некоторых местах натянули сигнальные ленты. Кроме того, недалеко от улицы Шеронова появились две бытовки, туалет и паспорт объекта. Зашла на объект и первая техника — экскаватор и трактор. Первый уже начал снимать старый асфальт с пешеходных дорожек, а второй помогает устанавливать бетонные блоки на бульваре. Вместе с тем гулять по этому участку пока разрешают. Появились первые признаки реконструкции и на Амурском бульваре, где под ремонт попал участок от привокзальной площади до улицы Дикопольцева. Там уже поставили строительный вагончик и паспорт объекта. Других признаков грядущего ремонта на этом бульваре пока не видно. Как рассказал в беседе с корреспондентом «Губернии» директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Александр Саласин, подрядчик на обоих бульварах — ООО «Капторстрой», контракт с которым заключили 29 мая. По его словам, завершить нынешнюю реконструкцию на бульварах планируется до 30 сентября этого года. «На Уссурийском бульваре планируется замена асфальта на всех пешеходных дорожках на брусчатку, установка видеокамер, современных фонарей, скамеек, урн и прочих малых архитектурных форм, спил больных и старых деревьев, вместо которых будут высажены новые зеленые насаждения. Также там появится скейт-парк и асфальтированная велодорожка. На Амурском бульваре будут выполнены примерно такие же виды работ, только там еще предстоит немного перенести трамвайную остановку возле вокзала и предусмотреть зону для размещения нестационарных торговых объектов», — рассказал Александр Саласин. 5 июня в 12:00 на Уссурийском бульваре возле стелы «Лотос» состоится встреча представителей власти с общественниками, на которой пойдет речь о планах по спилу ветхих зеленых насаждений. Там чиновники намерены объяснить людям, какие деревья попадут под снос, и что появится вместо них.