«Финэкспертиза»: число работников до 40 лет в РФ упало до минимума с 2017 года

«За восемь лет средний возраст работников вырос с 40,9 до 42,7 лет — российский рынок труда “постарел” почти на два года, за тот же период количество занятых в стране увеличилось более чем на 2 млн человек, и этот прирост обеспечили старшие возрастные группы. Работники старше 40 заметно увеличили свой удельный вес в общей занятости — если в 2017 году на сотрудников старше 40 лет приходился 51% всех занятых, то в 2025 году их доля выросла до 58%. В группе до 40 лет сегодня сосредоточены преимущественно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, тогда как основу трудового актива старше 40 лет составляют более многочисленные поколения 1970−1980-х годов», — отметила президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова.