«Финэкспертиза»: число работников до 40 лет в РФ упало до минимума с 2017 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минимальную численность работников до 40 лет с 2017 года зафиксировали аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС. Так, сегмент работников моложе 40 лет уменьшился почти на 4 млн человек.
Численность занятых россиян в возрасте до 40 лет за 2025 год сократилась на 785 тыс. человек, до 31,3 млн человек против 32,1 млн в 2024 году. В 2017 году число работников до 40 лет составляло 35,2 млн человек.
Наибольший спад был зафиксирован в возрастной группе от 30 до 34 лет — на 7,9% (777,1 тыс. человек). Также существенное сокращение отмечается в группе от 15 до 19 лет — на 7,3% (28 тыс. человек). В отдельных возрастных группах, напротив, отмечался небольшой рост. Например, в возрастной группе от 20 до 24 лет зафиксирован рост числа сотрудников на 2% (71,6 тыс. человек).
Одновременно максимального значения с 2017 года достигла численность занятых сотрудников старше 40 лет — 43,2 млн человек в 2025 году против 37,1 млн человек в 2017 году.
«За восемь лет средний возраст работников вырос с 40,9 до 42,7 лет — российский рынок труда “постарел” почти на два года, за тот же период количество занятых в стране увеличилось более чем на 2 млн человек, и этот прирост обеспечили старшие возрастные группы. Работники старше 40 заметно увеличили свой удельный вес в общей занятости — если в 2017 году на сотрудников старше 40 лет приходился 51% всех занятых, то в 2025 году их доля выросла до 58%. В группе до 40 лет сегодня сосредоточены преимущественно малочисленные поколения 1990-х годов рождения, тогда как основу трудового актива старше 40 лет составляют более многочисленные поколения 1970−1980-х годов», — отметила президент «Финэкспертизы» Елена Трубникова.