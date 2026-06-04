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Специалисты нашли нарушения в декларациях на 352 тысячи тонн красноярского зерна

Сотрудники Красноярского краевого управления Россельхознадзора обнаружили недостоверные данные в декларациях на 352,3 тысячи тонн зерна. Мониторинг проводился с начала года.

Сотрудники Красноярского краевого управления Россельхознадзора обнаружили недостоверные данные в декларациях на 352,3 тысячи тонн зерна. Мониторинг проводился с начала года с использованием федеральных государственных информационных систем. Всего специалисты проверили 961 декларацию. Из них 301 оказалась оформлена с нарушениями. Чаще всего заявители предоставляли неполные результаты лабораторных испытаний на остаточное содержание пестицидов (101 декларация) и указывали размер партий, превышающий их валовый сбор зерна (63). Недостоверные декларации были прекращены. Хозяйствующим субъектам объявлены предостережения.