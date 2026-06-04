Сапёр Фет рассказал о минах, реагирующих на голос

Появившиеся в Сети сообщения о «голосовых минах», реагирующих на русскую речь, прокомментировал в эксклюзивном интервью aif.ru сапёр Фет.
«Это разгон новостных каналов, которые любят хайп. Некоторое время назад была подобная информация о FPV‑дроне, который использовал искусственный интеллект, чтобы бойцу в голову попасть кумулятивной струёй. Это всё фейки», — объяснил он.
Эксперт уточнил, что искусственный интеллект сейчас применяют для наведения FPV‑дронов.
«Единственное, где используют ИИ, — это для наведения FPV‑дронов либо самолётного типа, чтобы более точно поразить цель. Допустим, подлетает FPV к цели, его глушит РЭБ, теряется связь с оператором, управляющим дроном. Тогда происходит переключение на автоматический захват цели: он сам просчитывает траекторию и идёт на неё. Вот это рабочая схема с ИИ», — добавил сапёр.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о том, что в зоне боевых действий на Украине США проводят испытания очень опасных роботов‑гуманоидов.