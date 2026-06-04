Сапёр Фет рассказал о минах, реагирующих на голос

«Единственное, где используют ИИ, — это для наведения FPV‑дронов либо самолётного типа, чтобы более точно поразить цель. Допустим, подлетает FPV к цели, его глушит РЭБ, теряется связь с оператором, управляющим дроном. Тогда происходит переключение на автоматический захват цели: он сам просчитывает траекторию и идёт на неё. Вот это рабочая схема с ИИ», — добавил сапёр.