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Сапёр Фет рассказал о минах, реагирующих на голос

В Сети появились сообщения о голосовых минах ВСУ, которые реагируют на русскую речь. В эксклюзивном комментарии aif.ru сапёр Фет объяснил, что это такое.

Источник: Аргументы и факты

Появившиеся в Сети сообщения о «голосовых минах», реагирующих на русскую речь, прокомментировал в эксклюзивном интервью aif.ru сапёр Фет.

«Это разгон новостных каналов, которые любят хайп. Некоторое время назад была подобная информация о FPV‑дроне, который использовал искусственный интеллект, чтобы бойцу в голову попасть кумулятивной струёй. Это всё фейки», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что искусственный интеллект сейчас применяют для наведения FPV‑дронов.

«Единственное, где используют ИИ, — это для наведения FPV‑дронов либо самолётного типа, чтобы более точно поразить цель. Допустим, подлетает FPV к цели, его глушит РЭБ, теряется связь с оператором, управляющим дроном. Тогда происходит переключение на автоматический захват цели: он сам просчитывает траекторию и идёт на неё. Вот это рабочая схема с ИИ», — добавил сапёр.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о том, что в зоне боевых действий на Украине США проводят испытания очень опасных роботов‑гуманоидов.

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