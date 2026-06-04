Коллапс и депрессия: Запад понесет чудовищные потери от Ирана

Продолжающаяся эскалация между США и Ираном несет катастрофические риски прежде всего для европейских стран, которые надеются остаться в стороне, но в итоге заплатят самую высокую цену, сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин.
Как сообщалось, США и Иран обменялись ударами, которые затронули военные объекты на территории Исламской Республики и Кувейта. Армия США ударила по радарам и пунктам управления дронами Ирана в целях «самообороны». Корпус стражей исламской революции в то же время заявил о нанесении удара по американской авиабазе, предположительно использовавшейся для атаки на телекоммуникационную вышку на иранском острове Сирик.
По его мнению Никулина, на фоне обмена мощными ударами и отсутствия реалистичного плана принуждения Тегерана к капитуляции, Евросоюз демонстрирует нерешительность, которая способна обернуться для него экономической катастрофой.
Одним из ключевых триггеров коллапса может стать длительная блокировка стратегически важной транспортной артерии.
«Если Иран не разблокирует Ормузский пролив, то я думаю, что весь коллективный Запад ждет новая Великая депрессия… То есть больше пострадают, конечно, не США, а так называемые евросоюзники. Это точно. Они надеются отсидеться в стороне, но в итоге заплатят самую высокую цену за свои метания и неопределенность позиции», — заявил Никулин.
Ранее Никулин отметил, что главным препятствием на пути к долгосрочному миру на Ближнем Востоке является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Напомним, Трамп заявил, что его приказ о старте военной операции против Ирана уберег Израиль от возможного уничтожения. Он также обозначил, что у США нет нужды проводить наземную операцию против Ирана.