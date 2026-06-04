Коллапс и депрессия: Запад понесет чудовищные потери от Ирана

«Если Иран не разблокирует Ормузский пролив, то я думаю, что весь коллективный Запад ждет новая Великая депрессия… То есть больше пострадают, конечно, не США, а так называемые евросоюзники. Это точно. Они надеются отсидеться в стороне, но в итоге заплатят самую высокую цену за свои метания и неопределенность позиции», — заявил Никулин.