В Конгрессе США обсудят новые меры против РФ и поддержку Киева: что предусматривает антироссийский проект

При рассмотрении проекта конгрессмены также обсудят наращивание военной помощи Украине. В числе предложенных мер называется внесение в оборонный бюджет США положения о выделении Киеву по 300 миллионов долларов в 2026—2027 годах. Документ предусматривает и возможность предоставления Украине и странам-союзникам кредитов на военные нужды по упрощенной процедуре.