Выпускники школ Хабаровского края сдают самый массовый ЕГЭ — по русскому языку

«Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Участники выполнят экзаменационную работу, которая состоит из двух частей и содержит 27 заданий. В первой части 26 заданий с кратким ответом, во второй части — одно задание с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Продолжительность экзамена 3 часа 30 минут», — отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.