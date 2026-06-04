Выпускники школ Хабаровского края сдают самый массовый ЕГЭ — по русскому языку

Сегодня в Хабаровском крае выпускники школ сдают единый государственный экзамен по русскому языку. В этом году его пишет 5391 человек. Это самый массовый экзамен, для его проведения задействованы 82 пункта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата. Участники выполнят экзаменационную работу, которая состоит из двух частей и содержит 27 заданий. В первой части 26 заданий с кратким ответом, во второй части — одно задание с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. Продолжительность экзамена 3 часа 30 минут», — отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Один из пунктов проведения экзаменов, расположенный в гимназии № 3 имени М. Ф. Панькова в Хабаровске, посетил уполномоченный по правам ребенка в крае Петр Перевезенцев. Он осмотрел экзаменационные аудитории, поговорил с организаторами и общественными наблюдателями, сказал напутственные слова выпускникам.
В этом пункте экзамен по русскому языку сдают 189 учащихся из лицея «Ступени», гимназии № 6, математического лицея, школ № 35 и 77. Свои результаты участники госэкзамена узнают не позднее 23 июня. Подать апелляцию они смогут в течение двух рабочих дней после объявления итогов.
«В день экзамена участникам запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио— и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. В случае нарушения установленных требований участник с экзамена удаляется, результаты ЕГЭ аннулируются. Пересдать обязательный экзамен нарушители смогут в сентябре», — подчеркнули в Минобрнауки края.
Напомним, что в Хабаровском крае основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Организацию проведения единого государственного экзамена по химии оценил глава региона Дмитрий Демешин. Губернатор проинспектировал пункт сдачи ЕГЭ на базе гимназии № 8 г. Хабаровска и поддержал школьников перед началом экзаменационного испытания.