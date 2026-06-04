Липовое ДТП с ГАЗом и BMW обернулось реальным сроком для новосибирца

Установлено, что в 2024 году фигуранты инсценировали дорожно-транспортное происшествие с целью хищения денежных средств у страховой компании. Один из них на парковке умышленно совершил столкновение «ГАЗ 277501» с принадлежащим обвиняемым же BMW. После этого в страховую компанию были представлены заведомо ложные сведения, что позволило злоумышленникам незаконно получить выплату по договору ОСАГО в размере 400 тысяч рублей.