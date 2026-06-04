Бензин и дизель снова подорожали: инфляция топлива опережает общую

По данным Росстата, в России потребительские цены на бензин с 26 мая по 1 июня выросли на 0,45% относительно предыдущей недели. Ранее прирост цен составлял 0,34% (19−25 мая), 0,11% (13−18 мая), 0,07% (5−12 мая) и 0,1% (21−27 апреля и 28 апреля — 4 мая).
С начала года бензин подорожал на 4,77%, что превышает темпы общей инфляции (3,37%). Средняя стоимость литра по стране на 1 июня составила 67,83 рубля. Литр АИ-92 стоил 64,17 рубля, АИ-95 — 69,78 рубля, АИ-98 — 94,42 рубля.
Цены на дизельное топливо за тот же период поднялись на 0,78% после роста на 0,47% с 19 по 25 мая, 0,24% с 13 по 18 мая, 0,14% с 5 по 12 мая, 0,09% с 28 апреля по 4 мая и 0,1% с 21 по 27 апреля. С начала года рост цен на ДТ составил 4,17%, также выше уровня инфляции. Средняя цена литра дизельного топлива на 1 июня — 79,46 рубля (25 мая — 78,82 рубля).
Для сравнения, в 2025 году рост потребительских цен на бензин составил 10,78%, почти вдвое превысив общую инфляцию (5,59%). В 2024 году цены увеличились на 11,13%, немного опередив уровень инфляции за год (9,52%).