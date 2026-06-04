Бензин и дизель снова подорожали: инфляция топлива опережает общую

Цены на дизельное топливо за тот же период поднялись на 0,78% после роста на 0,47% с 19 по 25 мая, 0,24% с 13 по 18 мая, 0,14% с 5 по 12 мая, 0,09% с 28 апреля по 4 мая и 0,1% с 21 по 27 апреля. С начала года рост цен на ДТ составил 4,17%, также выше уровня инфляции. Средняя цена литра дизельного топлива на 1 июня — 79,46 рубля (25 мая — 78,82 рубля).