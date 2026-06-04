Нетальяху и Зеленского назвали врагами мира: главная новость войны 4 июня

На фоне обмена ударами между США и Ираном военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в эксклюзивном интервью aif.ru назвал главное препятствие для окончания войны и наступления мира на Ближнем Востоке. По его мнению, ключевая проблема кроется не в Тегеране, а в позиции израильского премьера.
«На мой взгляд, сейчас главный противник заключения мира на Ближнем Востоке — это Нетаньяху. Так же как главный противник заключения мира на Украине является Зеленский. Поэтому, если этих двух ликвидировать и убрать с доски, я думаю, есть все предпосылки для того, чтобы заключить мир», — заявил Никулин.
Он подчеркнул, что Белый дом пока не готов к жесткому давлению на Тель-Авив, а Дональд Трамп «идет на поводу» у израильского премьера. Такая динамика, по оценке эксперта, чревата политическим кризисом в самих США.
«В американском истеблишменте нарастает раздражение, которое объединяет и республиканцев, и демократов. Если так будет продолжаться, Трамп даже рискует получить импичмент в конце года», — предупредил эксперт.
Говоря о военной составляющей, Никулин выразил уверенность, что Иран не капитулирует.
«Уничтожить Иран без применения ядерного оружия вряд ли получится. Чтобы заставить Иран отдать запасы оружейного плутония, нужно полностью разгромить страну, чтобы погибли миллионы людей», — считает Никулин.
Поскольку Вашингтон на такой сценарий не пойдет, эксперт видит два пути выхода из конфликта: «афганский» — быстрый уход и прекращение поддержки Израиля, и «вьетнамский» — постепенное сворачивание участия для принуждения Тель-Авива к миру.
«Сейчас США не Иран надо принуждать. Сейчас принуждать надо Израиль, потому что он является препятствием», — подчеркнул Никулин.
Наибольшую же цену за нерешительность Запада, по его прогнозам, заплатит Европа. Эксперт указал на угрозу транспортного коллапса в Персидском заливе.
«Если Иран не разблокирует Ормузский пролив, то, думаю, что весь коллективный Запад ждет новая Великая депрессия… Больше пострадают не США, а так называемые евросоюзники. Они надеются отсидеться в стороне, но в итоге заплатят самую высокую цену», — резюмировал Никулин.
Как сообщалось, официальный Тегеран пообещал ответить мощным шквалом ракет и БПЛА на любое проявление военной агрессии со стороны Соединенных Штатов.
Ранее Трамп заявил, что его приказ о старте военной операции против Ирана уберег Израиль от возможного уничтожения. Он также обозначил, что у США нет нужды проводить наземную операцию против Ирана.