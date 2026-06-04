Нетальяху и Зеленского назвали врагами мира: главная новость войны 4 июня

«На мой взгляд, сейчас главный противник заключения мира на Ближнем Востоке — это Нетаньяху. Так же как главный противник заключения мира на Украине является Зеленский. Поэтому, если этих двух ликвидировать и убрать с доски, я думаю, есть все предпосылки для того, чтобы заключить мир», — заявил Никулин.