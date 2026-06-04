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Киев в агонии: генерал сказал, откуда массово летели дроны на города РФ

Зеленский хвастается тысячами БПЛА. Генерал Попов раскрыл, почему ВСУ усилили атаки на регионы и РФ и каким будет ответ.

Источник: Аргументы и факты

ВСУ атакуют российские регионы с подконтрольных им территорий, некоторые БПЛА пролетают над территорией ДНР и ЛНР, большую часть сбивают именно там. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

В ночь на 3 июня силы ПВО РФ сбили 354 украинских беспилотника. Дроны перехватили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

Генерал напомнил, что Владимир Зеленский хвастался тем, что ВСУ могут запускать едва ли не по тысяче дронов в сутки.

«Они к этому стремятся. 300 за сутки — это уже достаточно много. Противник использует “Бабу Ягу”, дроны наподобие Bayraktar. А остальное — это все малые дроны, которые летят в ближнюю зону боевых действий и ближнюю тыловую зону. Захватывают Луганскую, Донецкую республики. А до нас достают, по сути, не так много. Они не только оттуда летают. Есть провокаторы и у нас, мягко говоря, несознательные люди, которые хотят заработать», — уточнил Попов.

Генерал ранее сказал, каким будет ответ РФ за атаки ВСУ на Ленинградскую область и другие регионы. Российская армия будет добивать противника до конца.

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