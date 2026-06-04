Киев в агонии: генерал сказал, откуда массово летели дроны на города РФ

«Они к этому стремятся. 300 за сутки — это уже достаточно много. Противник использует “Бабу Ягу”, дроны наподобие Bayraktar. А остальное — это все малые дроны, которые летят в ближнюю зону боевых действий и ближнюю тыловую зону. Захватывают Луганскую, Донецкую республики. А до нас достают, по сути, не так много. Они не только оттуда летают. Есть провокаторы и у нас, мягко говоря, несознательные люди, которые хотят заработать», — уточнил Попов.