Около 60 ретроавтомобилей проедут по Иркутску в День города

Колонна пройдет по центральным улицам, а после финиша выставка развернется на парковке у здания на Ленина, 14б. Гости увидят легендарные «Волги», «Победы», классику ВАЗа и уникальные образцы военного времени. Особое место займут грузовая «Полуторка» и внедорожники ГАЗ-67, ставшие символами мужества и трудового подвига целого поколения.