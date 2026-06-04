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Около 60 ретроавтомобилей проедут по Иркутску в День города

Колонна пройдет по центральным улицам, а после финиша выставка развернется на парковке у здания на Ленина, 14б.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

6 июня в Иркутске устроят масштабный парад ретроавтомобилей. В нем примут участие около шестидесяти машин из частных коллекций. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

Колонна пройдет по центральным улицам, а после финиша выставка развернется на парковке у здания на Ленина, 14б. Гости увидят легендарные «Волги», «Победы», классику ВАЗа и уникальные образцы военного времени. Особое место займут грузовая «Полуторка» и внедорожники ГАЗ-67, ставшие символами мужества и трудового подвига целого поколения.