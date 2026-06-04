Юлия Барановская заявила о планах стать мамой в четвертый раз

Телеведущая Юлия Барановская сообщила журналистам, что надеется стать мамой в четвертый раз.
— Мои самые главные вложения в жизни — это мои дети. И мои самые главные достижения — три моих достижения. Надеюсь, что пока три, и будет больше. По крайней мере, я в это верю, — заявила она на ПМЭФ-2026, передает портал Super.
В настоящее время Барановская воспитывает двух сыновей и дочь от футболиста Андрея Аршавина.
В мае телеведущая заказала выпускное платье для дочери Яны у модельера голливудского фильма «Дьявол носит Prada — 2» Ирены Сопрано. Барановская поделилась фото с примерки платья наследницы, которая проходила в салоне. На снимке мать и дочь смотрели ткани и выбирали образы. Наряд будет сшит из ткани пудрово-розового цвета с кружевом оттенка слоновой кости.
3 апреля дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яне исполнилось 18 лет. Хотя спортсмен не стал оставлять в социальных сетях поздравление, он посетил празднование, а телеведущая в личном блоге поделилась трогательной историей о рождении наследницы. Барановская рассказала, что изначально отказывалась ехать в операционную, потому что считала 35 недель слишком ранним сроком.