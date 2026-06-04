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СК проводит дополнительные мероприятия по поиску Усольцевых в Красноярском крае

В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых во время туристического похода.

В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи Усольцевых во время туристического похода осенью 2025 года.

В региональном СК сообщили, что в настоящее время в целях установления местонахождения пропавших ведомством организованы дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора и волонтеров-поисковиков.

«В ходе поисков будут применяться беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости, мототранспорт и криминалистическая техника. С учетом собранных по уголовному делу материалов следователями определены участки поиска туристов по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья. В поисках задействованы около 80 человек», — рассказали в СК.

Напомним, ранее было установлено, что 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с чем 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы. Проводимые в 2025 году мероприятия по розыску семьи были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями и теперь возобновились.

За это время в соцсетях и СМИ высказывались различные конспирологические предположения о загадочном исчезновении семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и эксперты-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.

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