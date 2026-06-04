На аукционе личные вещи Мэрилин Монро продали более чем за $2,5 млн

Более 2,5 миллиона долларов были отданы покупателями за личные вещи американской актрисы, певицы и модели Мэрилин Монро, которые были выставлены на торгах, сообщил портал Page Six.
Самым дорогим лотом оказался костюм Christian Dior. Монро носила его во время медового месяца с бейсболистом Джо Ди Маджо в 1954 году. Костюм продали почти за 450 тысяч долларов.
За адресованное актрисе письмо драматурга Артура Миллера заплатили свыше 62 тысячи долларов. В этом документе он выражал стремление сохранить отношения с артисткой. В такую же сумму обошлись ещё три письма, автором которых был доктор Ральф Гринсон, являвшийся психиатром Монро.
Также, в частности, были проданы браслет актрисы (112 тысяч долларов), часы Фаберже (почти $100 тысяч), кашемировый кардиган с бабочками (93 тысячи) и личный справочник певицы с телефонными номерами ($75 тысяч).
Напомним, ранее сообщалось, что на торгах решили выставить футболку, в которой выступал легендарный бразильский нападающий Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту). За неё попросят более 6 миллионов долларов. Аукцион стартует 29 июня и завершится 16 июля.