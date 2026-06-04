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Участник специальной военной операции из Приморья покорил Эльбрус

Восхождение проходило в условиях −20 градусов и шквального ветра.

Источник: PrimaMedia.ru

Участник специальной военной операции, капитан команды по волейболу сидя «Уссури» Евгений Кучеров совершил восхождение на западную вершину Эльбруса (5 642 метра). На высочайшей точке Европы спортсмен водрузил флаг Приморья и символ своей команды, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

«Инвалидность — это не приговор, а новый этап, который можно пройти достойно. Наша цель — показать: если я смог взойти на Эльбрус, то любой другой парень, вернувшийся из зоны СВО, сможет хотя бы прийти на тренировку и сделать первый шаг», — приводятся в сообщении слова Евгения Кучерова.

Подъём занял несколько дней. Спортсмену пришлось преодолевать кислородное голодание, шквальный ветер и температуру, опускавшуюся до −20 градусов.

Спортсменка из Владивостока вновь победила в скоростном восхождении на Эльбрус.

Анастасия Рубцова обошла соперниц международных соревнований, несмотря на суровую погоду.

За плечами Кучерова — тяжёлые ранения, полученные при выполнении боевых задач. Дважды кавалер ордена Мужества после возвращения стал лидером первой в регионе команды по волейболу сидя, призёром всероссийских стартов по лыжным гонкам и гиревому спорту. Сейчас под началом Кучерова в Уссурийске тренируются шесть ветеранов с тяжёлыми ранениями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, что две спортсменки из Приморского края достойно представили регион на престижных соревнованиях по скайраннингу. Светлана Нурмухаметова победила на этапе Кубка мира (6+) в Малайзии и вошла в топ-5 в Японии, а обладательница Кубка мира Анастасия Рубцова вышла на старт гонки с восхождением на Эльбрус, находясь на пятом месяце беременности.