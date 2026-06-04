Участник специальной военной операции из Приморья покорил Эльбрус

«Инвалидность — это не приговор, а новый этап, который можно пройти достойно. Наша цель — показать: если я смог взойти на Эльбрус, то любой другой парень, вернувшийся из зоны СВО, сможет хотя бы прийти на тренировку и сделать первый шаг», — приводятся в сообщении слова Евгения Кучерова.