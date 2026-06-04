Участник специальной военной операции из Приморья покорил Эльбрус

Участник специальной военной операции, капитан команды по волейболу сидя «Уссури» Евгений Кучеров совершил восхождение на западную вершину Эльбруса (5 642 метра). На высочайшей точке Европы спортсмен водрузил флаг Приморья и символ своей команды, сообщила пресс-служба правительства Приморского края.
«Инвалидность — это не приговор, а новый этап, который можно пройти достойно. Наша цель — показать: если я смог взойти на Эльбрус, то любой другой парень, вернувшийся из зоны СВО, сможет хотя бы прийти на тренировку и сделать первый шаг», — приводятся в сообщении слова Евгения Кучерова.
Подъём занял несколько дней. Спортсмену пришлось преодолевать кислородное голодание, шквальный ветер и температуру, опускавшуюся до −20 градусов.
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За плечами Кучерова — тяжёлые ранения, полученные при выполнении боевых задач. Дважды кавалер ордена Мужества после возвращения стал лидером первой в регионе команды по волейболу сидя, призёром всероссийских стартов по лыжным гонкам и гиревому спорту. Сейчас под началом Кучерова в Уссурийске тренируются шесть ветеранов с тяжёлыми ранениями опорно-двигательного аппарата.
Напомним, что две спортсменки из Приморского края достойно представили регион на престижных соревнованиях по скайраннингу. Светлана Нурмухаметова победила на этапе Кубка мира (6+) в Малайзии и вошла в топ-5 в Японии, а обладательница Кубка мира Анастасия Рубцова вышла на старт гонки с восхождением на Эльбрус, находясь на пятом месяце беременности.