Кола вместо овощей: Какие блюда нельзя брать на шведском столе, чтобы не пролежать весь отпуск с отравлением

Ранее Наталия Ансталь рассказала о способах сэкономить на отдыхе в Турции летом 2026 года. По её словам, конкурентов у турецких курортов сейчас практически нет, поскольку другие популярные направления предлагают сопоставимые или даже более высокие цены. Эксперт объяснила, что недавнее снижение стоимости туров произошло из-за колебаний курса валют, а не из-за падения спроса. Она также отметила, что в высокий сезон ещё можно найти горящие предложения. Хороший отель по системе «всё включено» можно забронировать за 100−120 тысяч рублей на двоих на 8 дней, а размер скидки иногда достигает 50%.