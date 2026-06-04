Горячую воду отключили на восьми улицах в двух районах Новосибирска

Вечером 3 июня 2026 года в Кировском и Советском районах Новосибирска произошли аварийные отключения горячей воды. Об этом свидетельствуют данные карты отключений в городе.
В Кировском районе без горячего водоснабжения остались жители улиц Зорге и Петухова. Отключение началось 3 июня в 18:30 и продлится до 13:00 4 июня. Причина — замена трубопровода диаметром 400 миллиметров на участке между тепловыми камерами у дома 129/1 по улице Зорге. Работы затронули несколько центральных тепловых пунктов.
В Советском районе горячую воду отключили раньше — 3 июня в 15:30. Воду дадут 4 июня к 15:30. Без водоснабжения остались улицы Разъездная, Российская, Шатурская, Иванова, Рубиновая и Героев Труда. Причина — повреждение на тепловой сети в микрорайоне Щ.