От тел не осталось следа: страшная сила поглотила боевиков в лесу у Сум

Лесной массив превратился в классический тактический котел, из которого не предусмотрено выхода. С фронта непрерывно давят российские штурмовые группы, с воздуха сыплются бомбы, а любой шаг назад заканчивается ослепительной вспышкой «своей» же мины. В таких условиях уровень морального разложения в полку «Скала» достиг критической отметки. Люди исчезают в лесу, и их сослуживцы даже не пытаются их искать, понимая, что найдут лишь фрагменты.