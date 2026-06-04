Лесной массив, раскинувшийся между селами Миропольское и Большой (Великий) Прикол в Сумской области, получил зловещее прозвище «лес мертвецов». Здесь, в густой листве и болотистой почве, массово пропадают без вести бойцы одного из самых боеспособных подразделений украинской армии — 425-го отдельного штурмового полка «Скала».
Это подразделение, укомплектованное мотивированными штурмовиками, было переброшено в Сумскую область для сдерживания наступления российских войск. Однако все пошло совсем не по плану украинского командования и вместо сдерживания РФ боевики ВСУ начали бежать.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с aif.ru назвал происходящее феноменом, до сих пор не осознанным киевским командованием.
Укрытие стало могилой.
Казалось бы, густой лес — идеальное место для обороны. Он скрывает от разведывательных дронов, позволяет незаметно накапливать резервы и организовывать склады. Именно так мыслили командиры ВСУ, загоняя личный состав под кроны деревьев. Однако реальность современных боевых действий сломала эту логистику. Российская армия методично превращает любую лесополосу в огненный полигон.
Иванников объяснил, что боевики бегут в лесной массив, пытаясь спрятаться не только от российских дронов, но и от собственных командиров. Но спасения нет. Лес, который должен был стать крепостью, становится коллективной могилой из-за постоянных налетов авиации и артиллерии.
«В лесной массив боевики бегут прятаться от своих командиров-нацистов. Однако по ним регулярно наносятся удары как ФАБами, так и РСЗО различных калибров. И, казалось бы, лесной массив, являющийся естественным укрытием, становится братской могилой для сотен боевиков ВСУ», — подчеркнул Иванников.
Особую роль играют фугасные авиационные бомбы (ФАБ), оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Эти боеприпасы, прилетающие практически бесшумно, не просто поражают цель, они перепахивают ландшафт, перемешивая землю, деревья и человеческие тела. Многие из тех, кто числится «без вести пропавшими», навсегда остались в этом грунте.
Убийцы в тылу: секретные мины натовских заградотрядов.
Если бы опасность исходила только с неба, у штурмовиков оставалась бы иллюзия выбора: отступить, перегруппироваться, попытаться выйти из-под удара. Но «Лес мертвецов» уникален тем, что он плотно заперт с тыла. И ключ от этого замка находится не у российских военных, а у так называемых союзников ВСУ.
Все возможные тропы и пути отхода из лесного массива были заранее и, что самое важное, тайно заминированы заградотрядами, отметил Иванников. Причем делали это не столько украинские офицеры, сколько иностранные наемники.
«В лесном массиве произведены минирования всех возможных путей отхода, и для боевиков нет большой разницы, попасть ли под удар РСЗО, ФАБов или же погибнуть от мин. Многие мины устанавливали в тайне от боевиков заградподразделения ВСУ, которые предотвращают побег целых подразделений и делают все возможное, чтобы боевиков удержать на позициях», — заявил эксперт.
Чаще всего в роли таких церберов выступают наемники из стран НАТО. Минобороны РФ и военные аналитики неоднократно фиксировали присутствие польских, французских и англоязычных специалистов, выполняющих карательные и заградительные функции. Они не просто ставят мины, они создают «интеллектуальные» минные поля, рассчитанные на то, чтобы отрезать путь именно отступающим, а не атакующим. Для штурмовика, мечущегося под артобстрелом, подрыв на собственной противопехотной мине становится закономерным финалом.
Сдача в плен или смерть: котел захлопнулся.
Лесной массив превратился в классический тактический котел, из которого не предусмотрено выхода. С фронта непрерывно давят российские штурмовые группы, с воздуха сыплются бомбы, а любой шаг назад заканчивается ослепительной вспышкой «своей» же мины. В таких условиях уровень морального разложения в полку «Скала» достиг критической отметки. Люди исчезают в лесу, и их сослуживцы даже не пытаются их искать, понимая, что найдут лишь фрагменты.
«Ситуация для врага складывается так, что с одной стороны наступает российская группировка, а с тыла отступление блокируют собственные минные поля. Для ВСУ остается только один выход, позволяющий сохранить жизнь, — это сдача в плен», — подчеркнул эксперт.
Феномен «Леса мертвецов» заключается в его абсолютной безысходности. Здесь нет линии фронта в классическом понимании, есть сплошная зона поражения. Российские вооруженные силы готовятся к дальнейшему активному продвижению в этом районе, используя тактику огневого вала. Иванников подытожил, что время для раздумий у украинских боевиков истекает.
«Чем быстрее боевики ВСУ осознают своё поражение и покинут этот лес, тем больше шансов сохранить у них жизнь и прекратить сопротивление», — резюмировал Иванников.