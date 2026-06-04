В аэропорту Пулково заработала фотовыставка об Омске

В аэропорту Пулково заработала фотовыставка, посвященная Культурной столице России — Омску. Торжественная церемония открытия состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.
Снимки, собранные в экспозиции, объединены тематическими блоками, раскрывающими разные грани региона. Всего — 12 полотен, на которых культурные и спортивные события, достижения в науке, творчестве и креативных индустриях.
Открыл выставку губернатор Виталий Хоценко, отметив, что солнце Омска отражается не только в пейзажах, но и в людях. Омичи — это открытые, искренние и гостеприимные жители.
Фотовыставка в Пулково будет работать до 17 июня 2026 года.