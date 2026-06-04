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В аэропорту Пулково заработала фотовыставка об Омске

Фотовыставку, посвященную Культурной столице России, в питерском аэропорту открыл губернатор Омской области.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

В аэропорту Пулково заработала фотовыставка, посвященная Культурной столице России — Омску. Торжественная церемония открытия состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

Снимки, собранные в экспозиции, объединены тематическими блоками, раскрывающими разные грани региона. Всего — 12 полотен, на которых культурные и спортивные события, достижения в науке, творчестве и креативных индустриях.

Открыл выставку губернатор Виталий Хоценко, отметив, что солнце Омска отражается не только в пейзажах, но и в людях. Омичи — это открытые, искренние и гостеприимные жители.

Фотовыставка в Пулково будет работать до 17 июня 2026 года.