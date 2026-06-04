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Токаев поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана в Совбез ООН

Казахстан последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана и готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 4 июня — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы, сообщили в Акорде.

«Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики», — отметил Токаев.

Казахстан, заявил президент, последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана и готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии.

«Желаю Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопасности ООН», — отмечается в поздравлении.

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