Токаев поздравил Жапарова с избранием Кыргызстана в Совбез ООН

АСТАНА, 4 июня — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Садыра Жапарова и братский народ Кыргызстана с избранием страны непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027−2028 годы, сообщили в Акорде.
«Это знаменательное событие, имеющее историческое значение как для Кыргызской Республики, так и для всей Центральной Азии, стало признанием высокого международного авторитета Кыргызстана, результатом проводимой под руководством президента Кыргызской Республики созидательной и конструктивной внешней политики», — отметил Токаев.
Казахстан, заявил президент, последовательно поддерживал кандидатуру Кыргызстана и готов и впредь оказывать всестороннюю поддержку в выполнении этой ответственной миссии.
«Желаю Кыргызстану успешной и плодотворной работы в Совете Безопасности ООН», — отмечается в поздравлении.