«Стоит синяя дымка»: жители села в Павлодарской области пожаловались на грязный воздух

Жители также отмечают, что раньше в селе было озеро, но после геологических работ оно исчезло. Местные уверены, что под землей еще есть запасы пресной воды. Кроме того, под селом находятся угольные залежи, которые в будущем могут стать объектом добычи, что вызывает опасения у сельчан.