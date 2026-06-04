«Стоит синяя дымка»: жители села в Павлодарской области пожаловались на грязный воздух

Жители села Шоптыколь Павлодарской области жалуются на сильную загазованность и загрязнение воздуха. Населенный пункт находится рядом с действующими и заброшенными угольными разрезами. Местные жители утверждают, что углесодержащие породы продолжают гореть, загрязняя воздух.
Уроженец Шоптыколя Толеген Садвакасов рассказал, что проблемы начались в конце 1980-х годов, когда заброшенный разрез перешел под управление Майкубенского предприятия. По его словам, поселок стоит в низине, что усугубляет ситуацию с загазованностью.
Жители также отмечают, что раньше в селе было озеро, но после геологических работ оно исчезло. Местные уверены, что под землей еще есть запасы пресной воды. Кроме того, под селом находятся угольные залежи, которые в будущем могут стать объектом добычи, что вызывает опасения у сельчан.
Департамент экологии Павлодарской области зарегистрировал проверку по факту эндогенных возгораний на угольном разрезе ТОО «Майкубен-Вест». Факт возгораний был подтвержден, и на предприятие было наложено административное взыскание.
В апреле специалисты провели повторную проверку, но нарушения не были устранены. По факту неисполнения предписания составлен административный протокол, и материалы направлены в районный суд. Предприятию грозит штраф более двух миллионов тенге.
Жители Шоптыколя могут инициировать дополнительные замеры качества воздуха и проверку уровня загрязнения.