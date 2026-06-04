Заявки на участие в хабаровском фестивале «Рок над Амуром» ждут до 19 июня

Прием заявок на участие в масштабном фестивале «Рок над Амуром — 2026» продолжится до 19 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», претенденты могут заполнить специальную онлайн-форму на сайте мероприятия.
В министерстве культуры Хабаровского края отметили, что в состав жюри входят артисты и музыканты со всего Дальнего Востока. Они отберут три лучшие команды, которые в свою очередь поборются за главный приз — запись мини-альбома.
Напомним, что мероприятие пройдет на открытой площадке вблизи арены «Ерофей» 22 августа.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о победе на фестивале в 2025 году группы из Амурска «Карманный томик». Всего же из 300 претендентов побороться за приз смогли четыре команды. Тогда за их выступлениями наблюдали около 70 тысяч человек.