Заявки на участие в хабаровском фестивале «Рок над Амуром» ждут до 19 июня

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о победе на фестивале в 2025 году группы из Амурска «Карманный томик». Всего же из 300 претендентов побороться за приз смогли четыре команды. Тогда за их выступлениями наблюдали около 70 тысяч человек.