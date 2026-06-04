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В Хабаровском крае пенсионерка перевела мошенникам 7 млн рублей

Аферисты представлялись сотрудниками финансового мониторинга и «департамента безопасности».

В Хабаровском крае 72-летняя жительница Ванинского района лишилась почти 7 млн рублей после звонков от лжесотрудников финансового мониторинга и «департамента безопасности». Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили сотрудники полиции.

По словам потерпевшей, после визита в банк ей позвонил неизвестный и заявил, что кто-то якобы пытается снять деньги с её вклада. Мужчина убедил пенсионерку объединить все вклады на одном счёте, чтобы «защитить» сбережения.

Позже старушке позвонила уже другая собеседница. Она представилась сотрудницей службы безопасности и стала расспрашивать, в каких банках у пенсионерки хранятся деньги, а также есть ли наличные дома. Затем аферистка убедила женщину оформить дебетовую карту, снять средства со счетов и перевести их на «безопасные» реквизиты.

Пенсионерка установила на телефон приложение со ссылками на номера виртуальных карт и через банкоматы отправила туда все свои накопления. После перевода мошенники перестали выходить на связь — пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Следственный отдел ОМВД России по Ванинскому району возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Максимальное наказание по ней — до 10 лет лишения свободы.