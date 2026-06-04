В Хабаровском крае пенсионерка перевела мошенникам 7 млн рублей

Позже старушке позвонила уже другая собеседница. Она представилась сотрудницей службы безопасности и стала расспрашивать, в каких банках у пенсионерки хранятся деньги, а также есть ли наличные дома. Затем аферистка убедила женщину оформить дебетовую карту, снять средства со счетов и перевести их на «безопасные» реквизиты.