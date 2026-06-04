Два Volvo и УАЗ помогли приставам взыскать 200 тысяч рублей с должника

Ранее в отношении него было возбуждено четыре исполнительных производства. Застать неплательщика дома приставам удалось не сразу, однако при повторном визите сотрудник ведомства разъяснил возможные последствия неуплаты, включая арест транспортных средств. В ходе беседы выяснилось, что должник владеет сразу тремя автомобилями: двумя грузовыми Volvo FH12 и одним УАЗ 23632.