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В Красноярске спасли 83-летнюю женщину с признаками инсульта

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице 2-й Краснофлотской. Соседи заметили, что 83-летняя женщина долго не открывает дверь, и обратились за помощью по телефону 112.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инцидент произошел в многоэтажном доме на улице 2-й Краснофлотской. Соседи заметили, что 83-летняя женщина долго не открывает дверь, и обратились за помощью по телефону 112.

На место прибыли спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. В присутствии сотрудников полиции они вскрыли входную дверь квартиры. Внутри специалисты обнаружили женщину с признаками инсульта и передали ее медикам скорой помощи.

По словам спасателей, своевременный звонок соседей и быстрое реагирование экстренных служб помогли сохранить пенсионерке жизнь, сообщает КГКУ «Спасатель».

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