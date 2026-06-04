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Таймырские подростки смогут провести лето с родителями и получить выплату

На Таймыре подростки из семей оленеводов, рыбаков и промысловиков смогут на летних каникулах отправиться к родителям в тундру или на.

На Таймыре подростки из семей оленеводов, рыбаков и промысловиков смогут на летних каникулах отправиться к родителям в тундру или на промысловые точки и получить социальную выплату в размере 13 047 рублей в месяц. Поддержка предусмотрена для школьников старше 14 лет, которые живут на Таймыре и заняты оленеводством, рыболовством или промысловой охотой. Приобщение к традиционным видам хозяйственной деятельности идет через семью. Поэтому важно, чтобы дети оленеводов и промысловиков проводили летние каникулы рядом с родителями — в тундре, на промысловых рыболовецких точках. Помимо общения с родными, ребята осваивают навыки, которые веками передавались из поколения в поколение, — подчеркнул глава Таймыра Алексей Членов. Получателями поддержки могут стать около 200 школьников. Первые заявления от ребят уже поступили. Выплата предусмотрена в рамках госпрограммы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». Напомним, что в Национальном центре «Россия» на Енисее открылась выставка «Они сражались за Родину».