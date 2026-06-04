Расплата за Петербург и атаку автобуса: Киев в страхе от огненного цунами

Утром 3 июня в Енакиеве (ДНР) ударный беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По уточнённым данным, погибли восемь человек, ещё 11 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В эксклюзивном интервью aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что атака была не случайной — оператор дрона видел конечную точку и сознательно выбрал гражданскую цель. Он также объяснил, с какого расстояния могли запустить аппарат и как ответит Россия.