Расплата за Петербург и атаку автобуса: Киев в страхе от огненного цунами

Утром 3 июня в Енакиеве (ДНР) ударный беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Москва — Симферополь». По уточнённым данным, погибли восемь человек, ещё 11 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. В эксклюзивном интервью aif.ru военно-политический аналитик Ян Гагин заявил, что атака была не случайной — оператор дрона видел конечную точку и сознательно выбрал гражданскую цель. Он также объяснил, с какого расстояния могли запустить аппарат и как ответит Россия.
В автобусе ехали люди со всей России.
Главврач горловской городской больницы № 2 Нелля Якуненко, куда доставляли раненых, сообщила, что в салоне автобуса находились граждане России из самых разных регионов.
«Есть из Ярославской области, есть из республики Тува, даже ехали из Польши (транзитом), перевозка была в Мариуполь», — уточнила она, добавив, что подавляющее большинство пассажиров — жители других регионов РФ, а не ДНР.
Эти люди направлялись в разгар летнего сезона к местам отдыха или по личным делам. Они стали мишенями именно в тот момент, когда меньше всего ожидали опасности.
Оператор БПЛА четко видел, куда наносит удар.
Ян Гагин исключил версию о случайном попадании дрона. Техническая начинка современных БПЛА, по его словам, не позволяет спутать гражданский объект с военной техникой.
«Все эти беспилотные системы являются высокоточным оружием. Оператор всегда видит конечную точку, куда летит этот дрон, и он не мог не видеть, что это гражданский рейсовый автобус с пассажирами на борту. Перепутать военную технику с автобусом нельзя», — заявил Гагин.
Он акцентировал: на экране пульта в режиме реального времени транслируется четкая картинка. Решение нажать на спуск принималось осознанно, и целью выбрали максимально незащищенных людей.
Киев выстраивает систему террора против мирных граждан.
Гагин подчеркнул, что Киев выстраивает систему террора против мирного населения, и сравнил нынешнюю атаку с резонансным ударом по Старобельску, где ранее погиб 21 человек.
«Это осознанный удар. Точно так же, как и Старобельск, точно так же, как атомная станция и другие гражданские объекты. Это осознанный шаг к эскалации конфликта», — сказал Гагин.
Аналитик напомнил, что террор на дорогах становится почерком ВСУ. Совсем недавно, в конце мая, украинский дрон уже атаковал рейсовый автобус «Макеевка — Севастополь» на трассе Донецк — Мариуполь. Минирование дорог общего пользования, в том числе трассы «Таврида», также укладывается в эту же преступную логику охоты на гражданских.
Откуда наносился удар.
Гагин отметил, что точка запуска дрона, атаковавшего автобус, может быть где угодно на территории Украины.
«Беспилотные системы европейского производства обладают достаточно хорошей дальностью и серьёзными аккумуляторами. Чаще всего они управляются по спутнику. Иногда связь обеспечивается через ретранслятор, который висит неподалёку. Но дистанция может быть очень большой. Те же удары по Крыму и Севастополю наносятся за сотни километров. Поэтому определить точную точку пуска зачастую сложно», — сказал военный аналитик.
Именно поэтому, по его словам, жизненно необходимо расширение буферной зоны.
«Верховный главнокомандующий говорил о формировании зоны безопасности… Эта зона должна быть достаточно глубокой. Именно для того, чтобы мы могли качественно защититься от беспилотников и ракетных систем противника, заранее обнаруживая и уничтожая их», — отметил Гагин.
Россия ответит системным уничтожением инфраструктуры ВСУ.
Ирландский журналист Чейз Боуз уже обвинил Киев в терроризме, а спикер МИД РФ Мария Захарова сравнила обстрел гражданского автобуса с охотой на людей. Однако военный ответ, по словам Гагина, будет далек от примитивной «игры в пинг-понг».
«Это не взаимные удары по принципу “ты — мне, я — тебе”. Я бы назвал это не ударами возмездия, а ежедневной боевой работой по уничтожению неонацизма на сопредельной территории. Каждый подобный теракт влечёт за собой серьёзные ответные действия, но мы ведём системные боевые действия с врагом», — пояснил аналитик.
Более того, Гагин указал на стратегическое окно возможностей, которое открывается прямо сейчас. По его данным, темпы давления на военную инфраструктуру противника будут только нарастать. Причина — грядущее перераспределение систем ПВО в мире.
«Окно возможностей для увеличения интенсивности ответных ударов у нас достаточно серьёзное. Оно сохранится до момента потенциального подписания соглашения о мире между Ираном и Соединёнными Штатами. После этого всё ПВО с Ближнего Востока поедет на Украину, и работать станет сложнее», — предупредил он, добавив, что ВСУ словно «выпрашивают» эти массированные удары.