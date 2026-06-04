В Хабаровском крае временно отключили онлайн-запись к врачам

Пока Хабаровский краевой фонд ОМС проводит обновление, жители не могут воспользоваться опциями «запись на приём к врачу» и «прикрепление к медицинской организации». Эти функции не работают как на «Госуслугах», так и на региональном портале «Услуги 27» и в сервисе «Доктор Миша» в мессенджере МАХ.