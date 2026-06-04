В Хабаровском крае временно отключили онлайн-запись к врачам

В Хабаровском крае временно недоступна онлайн-запись к врачу через электронные сервисы. Ограничения связаны с плановым обновлением программного обеспечения, сообщили в минздраве региона.
Пока Хабаровский краевой фонд ОМС проводит обновление, жители не могут воспользоваться опциями «запись на приём к врачу» и «прикрепление к медицинской организации». Эти функции не работают как на «Госуслугах», так и на региональном портале «Услуги 27» и в сервисе «Доктор Миша» в мессенджере МАХ.
В минздраве просят жителей отнестись к ситуации с пониманием. Если попасть к врачу нужно сейчас, ждать восстановления онлайн-сервисов не обязательно — можно обратиться напрямую в поликлинику по месту прикрепления: сотрудники медучреждения внесут пациента в лист ожидания, а уже после восстановления работы сервиса человека запишут к нужному специалисту.