Мост через Чусовую планируют отремонтировать к середине 2027 года

«Впереди — важный этап. С помощью специальных домкратов мост поднимут до уровня нового, чтобы нарастить опоры по высоте. Разница между мостами сегодня составляет около 70 см. Для того, чтобы ослабить нагрузку на пролетные строения и правильно закрепить пояса усилений и рёбра жёсткости моста, его будут разгружать», — рассказали специалисты.