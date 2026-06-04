Мост через Чусовую планируют отремонтировать к середине 2027 года

Ремонтные работы на старом мосту через Чусовую продолжаются в Перми. В министерстве транспорта региона рассказали о ходе работ на объекте.
Проект реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты ведомства отметили, что реконструкция будет длиться около года. В настоящее время строители выполняют демонтаж железобетонных плит, а также занимаются усилением пролетных строений и ремонтом опор.
«Впереди — важный этап. С помощью специальных домкратов мост поднимут до уровня нового, чтобы нарастить опоры по высоте. Разница между мостами сегодня составляет около 70 см. Для того, чтобы ослабить нагрузку на пролетные строения и правильно закрепить пояса усилений и рёбра жёсткости моста, его будут разгружать», — рассказали специалисты.
Полностью отремонтировать мост планируют к середине 2027 года.
Напомним, 1 мая в районе действующего моста образовался огромный затор. Очевидцы сообщали, что движение затруднено в обе стороны.