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В Волгоградской области шесть часов действует беспилотная опасность

Волгоградская область вновь провела ночь в ожидании налёта ВСУ. Режим беспилотной опасности был введён.

Волгоградская область вновь провела ночь в ожидании налёта ВСУ. Режим беспилотной опасности был введён накануне около полуночи и действует до сих пор.

— Экстренная информация РСЧС: БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:49 3 июня 2026 года. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами, — говорится в сообщениях, разосланных МЧС России жителям и гостям региона.

Отметим, специалисты также не рекомендуют приближаться к окнам и пользоваться лифтом. Находиться в изолированном месте необходимо до полной отмены угрозы удара БПЛА.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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