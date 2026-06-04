Эстонская полиция расписалась в беспомощности в ситуации на границе с Россией: что происходит на КПП «Нарва-1»

Отметим, сообщения об очередях на границе из желающих попасть в Российскую Федерацию появляются регулярно. Так, в прошлом году в эстонском городе Нарва выросли очереди из желающих попасть в Россию на пасхальные праздники. Желающие попасть к родным в Россию на праздники вынуждены ждать по четыре часа и больше. Некоторые даже продают места в очереди.