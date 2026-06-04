Очередной «спасённый» косулёнок попал в центр «Тигр» в Приморье

Однако, по словам специалистов, такие «спасения» чаще всего приносят вред, а не пользу. Каждую весну волонтёры и охотнадзор сталкиваются с одной и той же ситуацией: люди находят в лесу маленьких косуль, не видят рядом взрослых особей и уверены, что детёнышей бросили. На самом деле это естественное поведение самок — при появлении угрозы они уходят, оставляя малыша неподвижным. Хищники не замечают затаившегося косулёнка, а мать возвращается к нему, как только опасность исчезает.