Очередной «спасённый» косулёнок попал в центр «Тигр» в Приморье

Косулёнка в очередной раз «спасли» в Приморье — на этот раз его передали в Центр реабилитации диких животных «Тигр». Сейчас малыш находится под присмотром специалистов и получает молоко из бутылочки, сообщила пресс-служба Минприроды региона.
Однако, по словам специалистов, такие «спасения» чаще всего приносят вред, а не пользу. Каждую весну волонтёры и охотнадзор сталкиваются с одной и той же ситуацией: люди находят в лесу маленьких косуль, не видят рядом взрослых особей и уверены, что детёнышей бросили. На самом деле это естественное поведение самок — при появлении угрозы они уходят, оставляя малыша неподвижным. Хищники не замечают затаившегося косулёнка, а мать возвращается к нему, как только опасность исчезает.
Отмечается, что, забирая детёныша домой, человек нарушает этот тонкий баланс. Стресс, неподходящий рацион, отсутствие материнского ухода и потеря природных инстинктов резко снижают шансы животного на выживание — даже если его позже попытаются выпустить в дикую природу.
Напомним, что водяного оленя с травмами от нападения собак спасли сотрудники Центра «Тигр» в апреле в Приморье.