Ремонт улицы Шеронова в Хабаровске завершится до конца августа

Работы ведутся на участке от улицы Ленина до Волочаевской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Там не только обновят асфальт на проезжей части, но и полностью заменят трамвайные рельсы и шпалы, благоустроят тротуары, нанесут на них велосипедную разметку и приведут в порядок проезд-дублер вдоль улицы Шеронова. Также городские власти намерены привлечь бизнес для благоустройства всей прилегающей территории. В частности, планируется убрать стоящие вдоль улицы Шеронова гаражи и обустроить на их месте комфортную зону отдыха. Сделать это намерены в 2027—2028 годах. Реконструкция улицы должна завершиться до 31 августа 2026 года. Добавим, что всего в этом году на ремонт дорог в Хабаровске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» выделено свыше 1 млрд рублей. Эти деньги пошли на реконструкцию развязки проспект 60-летия Октября — улица 65-летия Победы, последнего участка проспекта 60-летия Октября (от переулка Гаражного до улицы Большой), а также участков улиц Серышева, Запарина, Шеронова, Выставочной и бульвара Москвитина.