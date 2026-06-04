Горящий мусор не давал спать приморцам сегодня ночью

По мнению жильцов, пожара такого масштаба можно было бы избежать, если бы на площадке не сложили хлам в таком количестве. Дым был настолько едким, что его почувствовали жильцы верхних этажей. Многие спали с открытыми окнами и проснулись из-за удушающего запаха. Трава, припаркованные машины и балконы домов покрылись слоем чёрной сажи.