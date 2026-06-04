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Горящий мусор не давал спать приморцам сегодня ночью

Утром 4 июня во Владивостоке сгорела площадка с мусорными контейнерами, установленная во дворе дома № 2А по улице Аллилуева, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

По информации ТСЖ «Молодая семья», пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро справились с возгоранием. Однако огонь распространился стремительно и за пару минут охватил контейнерную площадку полностью. Очаг возгорания предположительно находился в месте складирования негабаритного мусора.

По мнению жильцов, пожара такого масштаба можно было бы избежать, если бы на площадке не сложили хлам в таком количестве. Дым был настолько едким, что его почувствовали жильцы верхних этажей. Многие спали с открытыми окнами и проснулись из-за удушающего запаха. Трава, припаркованные машины и балконы домов покрылись слоем чёрной сажи.

Горящий мусор побеспокоил минувшей ночью и жителей аварийного, частично расселённого общежития на улице Красногвардейской в Спасске-Дальнем. Диспетчеру пожарно-спасательной службы сообщение о возгорании поступило 4 июня в 01:16. Пожар вспыхнул в комнате на четвёртом этаже, где жильцов уже не было. Там горели брошенный мусор и пол.

Лестницы были задымлены настолько, что люди не могли покинуть комнаты, их пришлось выводить с помощью спасательных устройств. Спасатели газодымозащитного звена вывели на улицу семерых человек, в том числе двух детей. Погибших и пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, 3 июня в 23:55 также был зафиксирован пожар в этом же общежитии, но в расселённой комнате на третьем этаже. Оба возгорания расследуют пожарные дознаватели.

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