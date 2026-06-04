Житель Шушенского отсудил у строителей более миллиона за некачественный пол дома и упавший забор

В Красноярском крае подрядчик выплатит более 1 млн 380 тыс. рублей за некачественные работы при строительстве жилого дома в поселке Шушенское, сообщает Роспотребнадзор.
Согласно договору, заключенному в марте 2023 года, компания обязалась из материала заказчика выполнить монтаж пола и установку забора. Но когда клиент заселился в дом, то обнаружил, что пол залили с нарушением технологии — из-за неровности деформировалась кварцвиниловая плитка. Кроме того, упал возведенный забор.
В претензионном порядке урегулировать спор не получилось и мужчина обратился с иском в суд. Первая инстанция в удовлетворении требований о компенсации отказала. Тогда по делу была назначена строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила, что работы (и по полам, и по забору) выполнены со строительными недостатками.
В итоге апелляционная инстанция встала на сторону жителя Шушенского, частично отменила решение первого суда и взыскала с ООО «Стройактив» убытки — 900 156 рублей, моральный вред — 20 000 рублей и штраф — 460 078 рублей.