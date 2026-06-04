Житель Шушенского отсудил у строителей более миллиона за некачественный пол дома и упавший забор

В претензионном порядке урегулировать спор не получилось и мужчина обратился с иском в суд. Первая инстанция в удовлетворении требований о компенсации отказала. Тогда по делу была назначена строительно-техническая экспертиза, которая подтвердила, что работы (и по полам, и по забору) выполнены со строительными недостатками.