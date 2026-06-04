Убрать Нетаньяху и Зеленского: Трампу назвали новый сценарий войны в Иране

Между Вашингтоном и Тегераном вновь произошла эскалация. Страны обменялись серией ударов. Армия США атаковала радары и пункты управления дронами на иранской территории, Корпус стражей исламской революции в ответ нанес удар по американской авиабазе. Однако, по мнению военного эксперта, бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, главный враг долгосрочного мира скрывается вовсе не в Тегеране. В эксклюзивном интервью aif.ru эксперт заявил, что ключевое препятствие к завершению войны — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху — главный враг мира.
«На мой взгляд, сейчас главный противник заключения мира на Ближнем Востоке — это Нетаньяху. Так же как главный противник заключения мира на Украине является Зеленский. Поэтому, если этих двух ликвидировать и убрать с доски, я думаю, есть все предпосылки для того, чтобы заключить мир и на Украине, и на Ближнем Востоке», — заявил Никулин.
По словам эксперта, нынешняя администрация США пока не готова к жесткому давлению на Тель-Авив. Президент Дональд Трамп, по сути, идет на поводу у израильского премьера, и это закладывает мину замедленного действия прямо под внутриполитическую устойчивость Соединенных Штатов. Раздражение нарастает по обе стороны американского истеблишмента.
«В американском истеблишменте нарастает раздражение, которое объединяет и республиканцев, и демократов. И если Нетаньяху продолжит эскалацию, в частности попытки захвата части Ливана, это может не только разрушить американо-израильские отношения… Если так будет продолжаться, Трамп даже рискует получить импичмент в конце года», — подчеркнул Никулин.
У Вашингтона два пути для выхода из войны.
Белый дом уже осознает, что полномасштабная война с Ираном невозможна ни политически, ни по военным запасам. Никулин отметил, что для точечных ударов оружия у США достаточно, а для полноценной военной кампании — нет. Рассчитывать на капитуляцию Тегерана от отдельных ракетных атак бессмысленно.
«Иран просто так не сдастся. Для этого его надо просто уничтожить. Никакими точечными ударами капитуляции американцам добиться не удастся», — констатировал эксперт.
В этих условиях, по его оценке, у Белого дома вырисовываются два сценария выхода из конфликта. Первый — афганский: быстрый уход и откровенное бросание союзника, который «всё это дело затеял», пусть Израиль разбирается сам. Второй — по вьетнамскому сценарию: постепенное сокращение участия и параллельное принуждение Тель-Авива к миру.
Никулин убежден, что вектор давления давно пора развернуть. «Сейчас США не Иран надо принуждать. Сейчас принуждать надо Израиль, потому что он является препятствием», — обозначил он.
Затягивание боевых действий несет прямые электоральные угрозы правящей Республиканской партии. Лёгких путей нет: либо преодолевать сопротивление произраильского лобби внутри США и выходить из конфликта, либо продолжать воевать до крупного поражения республиканцев и потери контроля над Сенатом и Палатой представителей.
Европа заплатит за чужие амбиции.
В тени ирано-американского противостояния самую высокую цену рискует заплатить Европа. Никулин предупреждает: пока Евросоюз демонстрирует нерешительность и надеется отсидеться в стороне, над ним сгущается тень новой Великой депрессии. Ключевым триггером коллапса может стать стратегическая транспортная артерия — Ормузский пролив.
«Если Иран не разблокирует Ормузский пролив, то я думаю, что весь коллективный Запад ждет новая Великая депрессия… То есть больше пострадают, конечно, не США, а так называемые евросоюзники. Это точно. Они надеются отсидеться в стороне, но в итоге заплатят самую высокую цену за свои метания и неопределенность позиции», — заявил эксперт.
Иран сдаваться не собирается, и уничтожить его без применения ядерного оружия, по оценке Никулина, вряд ли получится. По такому апокалиптическому сценарию Вашингтон не пойдет, а значит, на первый план выйдет осознание истинного препятствия.
«Рано или поздно понимание необходимости убрать в Израиле первопричину конфликта в Белом доме возобладает», — подытожил эксперт.