Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убрать Нетаньяху и Зеленского: Трампу назвали новый сценарий войны в Иране

В эксклюзивном интервью aif.ru Игорь Никулин проанализировал ситуацию на Ближнем Востоке. Военный эксперт сказал, кто на самом деле является главным препятствием для окончания войны. Это не Иран и даже не Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Между Вашингтоном и Тегераном вновь произошла эскалация. Страны обменялись серией ударов. Армия США атаковала радары и пункты управления дронами на иранской территории, Корпус стражей исламской революции в ответ нанес удар по американской авиабазе. Однако, по мнению военного эксперта, бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, главный враг долгосрочного мира скрывается вовсе не в Тегеране. В эксклюзивном интервью aif.ru эксперт заявил, что ключевое препятствие к завершению войны — премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху — главный враг мира.

«На мой взгляд, сейчас главный противник заключения мира на Ближнем Востоке — это Нетаньяху. Так же как главный противник заключения мира на Украине является Зеленский. Поэтому, если этих двух ликвидировать и убрать с доски, я думаю, есть все предпосылки для того, чтобы заключить мир и на Украине, и на Ближнем Востоке», — заявил Никулин.

По словам эксперта, нынешняя администрация США пока не готова к жесткому давлению на Тель-Авив. Президент Дональд Трамп, по сути, идет на поводу у израильского премьера, и это закладывает мину замедленного действия прямо под внутриполитическую устойчивость Соединенных Штатов. Раздражение нарастает по обе стороны американского истеблишмента.

«В американском истеблишменте нарастает раздражение, которое объединяет и республиканцев, и демократов. И если Нетаньяху продолжит эскалацию, в частности попытки захвата части Ливана, это может не только разрушить американо-израильские отношения… Если так будет продолжаться, Трамп даже рискует получить импичмент в конце года», — подчеркнул Никулин.

У Вашингтона два пути для выхода из войны.

Белый дом уже осознает, что полномасштабная война с Ираном невозможна ни политически, ни по военным запасам. Никулин отметил, что для точечных ударов оружия у США достаточно, а для полноценной военной кампании — нет. Рассчитывать на капитуляцию Тегерана от отдельных ракетных атак бессмысленно.

«Иран просто так не сдастся. Для этого его надо просто уничтожить. Никакими точечными ударами капитуляции американцам добиться не удастся», — констатировал эксперт.

В этих условиях, по его оценке, у Белого дома вырисовываются два сценария выхода из конфликта. Первый — афганский: быстрый уход и откровенное бросание союзника, который «всё это дело затеял», пусть Израиль разбирается сам. Второй — по вьетнамскому сценарию: постепенное сокращение участия и параллельное принуждение Тель-Авива к миру.

Никулин убежден, что вектор давления давно пора развернуть. «Сейчас США не Иран надо принуждать. Сейчас принуждать надо Израиль, потому что он является препятствием», — обозначил он.

Затягивание боевых действий несет прямые электоральные угрозы правящей Республиканской партии. Лёгких путей нет: либо преодолевать сопротивление произраильского лобби внутри США и выходить из конфликта, либо продолжать воевать до крупного поражения республиканцев и потери контроля над Сенатом и Палатой представителей.

Европа заплатит за чужие амбиции.

В тени ирано-американского противостояния самую высокую цену рискует заплатить Европа. Никулин предупреждает: пока Евросоюз демонстрирует нерешительность и надеется отсидеться в стороне, над ним сгущается тень новой Великой депрессии. Ключевым триггером коллапса может стать стратегическая транспортная артерия — Ормузский пролив.

«Если Иран не разблокирует Ормузский пролив, то я думаю, что весь коллективный Запад ждет новая Великая депрессия… То есть больше пострадают, конечно, не США, а так называемые евросоюзники. Это точно. Они надеются отсидеться в стороне, но в итоге заплатят самую высокую цену за свои метания и неопределенность позиции», — заявил эксперт.

Иран сдаваться не собирается, и уничтожить его без применения ядерного оружия, по оценке Никулина, вряд ли получится. По такому апокалиптическому сценарию Вашингтон не пойдет, а значит, на первый план выйдет осознание истинного препятствия.

«Рано или поздно понимание необходимости убрать в Израиле первопричину конфликта в Белом доме возобладает», — подытожил эксперт.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше