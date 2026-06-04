В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжают расследовать уголовное дело о безвестном исчезновении семьи Усольцевых во время турпохода. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК России.
Напомним, что 28 сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход от посёлка Кутурчин в сторону Кутурчинского Белогорья и не вернулись. Через два дня, 30 сентября, сын женщины обратился в полицию.
Поиски, начатые в 2025 году, пришлось приостановить из-за непогоды. Теперь их возобновили.
Следственный комитет организовал дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, силовиков, охотнадзора, волонтёров «ЛизаАлерт» и добровольцев. В работе задействованы около 80 человек, а также беспилотники, вездеходы, мототранспорт и криминалистическая техника. Следователи определили новые пешие маршруты для осмотра.
Ранее мы сообщали, что психологов Красного Креста отправили на поиски Усольцевы.