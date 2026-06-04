В Красноярском крае возобновили масштабные поиски семьи Усольцевых

Напомним, что 28 сентября 2025 года супруги Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в поход от посёлка Кутурчин в сторону Кутурчинского Белогорья и не вернулись. Через два дня, 30 сентября, сын женщины обратился в полицию.