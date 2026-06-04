Выставка НХП «Дело рук» откроется в Нижнем Новгороде

Образовательная программа обещает быть насыщенной: гости смогут узнать о связи современного искусства с народными промыслами, о скрытых символах нижегородских наличников и о том, как «русское» становится модным. Для желающих прикоснуться к ремеслу лично проведут мастер-классы по хохломской росписи, шелкографии с традиционными орнаментами, плетению венков и созданию брелоков в стиле городецкой и новинской игрушки.